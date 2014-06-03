ОБСЕ временно сокращает количество наблюдателей на Востоке Украины

По словам генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера, организация продолжит «покрывать восточный регион так плотно, как это возможно, но в настоящее время мы должны переместить людей из Донецка в Харьков, Киев и Днепропетровск, чтобы они вели мониторинг оттуда», передает ИТАР-ТАСС.

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Он добавил, что организация также сократит число наблюдателей и в Луганской области. «Это вызвано лишь соображениями безопасности, это не политический жест, а временная мера», - пояснил Ламберто Занньер.

Он уточнил, что пропавшие на Востоке Украины наблюдатели ОБСЕ живы и здоровы. «Мы знаем это. Они живы и здоровы», - сказал он. Генсек ОБСЕ назвал пропавших наблюдателей «заложниками» и отказался уточнить, с кем ведутся переговоры об их освобождении.

Как сообщал УНИАН, 26 мая была утрачена связь с группой наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области. Пропавшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.