Яценюк распорядился обеспечить жильем семьи погибших военных

Об этом он заявил в эфире Первого национального телеканала.

«Я дал указание выдавать квартиры всем семьям погибших военнослужащих», - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что украинские военные - настоящие герои, а их семьи - это героические семьи. Ни одну семью не оставлю на произвол судьбы», - сказал глава правительства.

Ранее премьер сообщил, что по состоянию на 4 июня от физических и юридических лиц на нужды армии поступило 128,7 млн грн.