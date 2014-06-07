Яценюк распорядился обеспечить жильем семьи погибших военных
00:35, 07 июня 2014Политика
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Глава правительства Арсений Яценюк распорядился обеспечить жильем семьи военных, которые принимали участие в контртеррористической операции погибли в боях.
Арсений Яценюк
Об этом он заявил в эфире Первого национального телеканала.
«Я дал указание выдавать квартиры всем семьям погибших военнослужащих», - сказал Яценюк.
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Он подчеркнул, что украинские военные - настоящие герои, а их семьи - это героические семьи. Ни одну семью не оставлю на произвол судьбы», - сказал глава правительства.
Ранее премьер сообщил, что по состоянию на 4 июня от физических и юридических лиц на нужды армии поступило 128,7 млн грн.
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