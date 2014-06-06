Нацгвардия отмежевалась от обращений о необходимости ЧП на Донбассе
Национальная гвардия Украины отмежевалась от обращений якобы от ее имени к новоизбранному президенту Украины Петра Порошенко о необходимости введения чрезвычайного положения на территории восточных областей Украины и проведения широкомасштабной военной операции.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Нацгвардии.
«Командование Национальной гвардии Украины возмущено обращением «общественного штаба объединения под названием «Национальная гвардия» к президенту Украины с рядом требований для урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях», - подчеркивается в заявлении.
Ее авторы требуют срочно прекратить любые недостоверные заявления от имени Национальной гвардии Украины и таким образом дискредитировать военное формирование.
В Нацгвардии обратили внимание, что «указанное общественное объединение не является официально зарегистрированной общественной организацией и не имеет никакого права для обнародования официальных заявлений от имени Национальной гвардии Украины».
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«Обращаемся лично к господину Волкову, как председателю вышеупомянутого объединения, срочно прекратить делать заявления от имени Национальной гвардии Украины, поскольку на такие заявления его никто не уполномочивал. В противном случае командование Национальной гвардии Украины вынуждено будет обратиться в суд», - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, на пресс-конференции было обнародовано обращение Нацгвардии Украины с призывом к Порошенко вместо Антитеррористической операции провести на территории Донбасса широкомасштабную военную операцию, введя чрезвычайное положение.