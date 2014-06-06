Турчинов отменил 82 указа предыдущих президентов
17:40, 06 июня 2014Политика
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Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отменил действие 82 указов предыдущих президентов.
Турчинов отменил некоторые указы бывших президентов / фото УНИАН
Как сообщается на официальном сайте президента, указы, действие которых отменил Александр Турчинов, касаются решений Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которые были приняты в 2002-2011 годах для обеспечения выполнения функций различных силовых ведомств.
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Кроме того Александр Турчинов отменил указы, которые принадлежали Леодину Кучме, Виктору Ющенко и Виктору Януковичу, и датируются 2002-2011 годами.
Также введено в действие решение СНБО об отмене 59 его решений, датированных разными годами.
Действие еще 82 указов Александр Турчинов и председатель СНБО Андрей Парубий попросили отменить уже нового президента.
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