Коммунисты обещают прийти на инаугурацию Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции КПУ Петр Симоненко сказал в комментарии журналистам.

“Фракция приняла решение: мы будем принимать участие в инаугурации”, - сказал он.

Относительно сотрудничества с новой властью Симоненко отметил, что не видит ни одной программы, которую можно было бы обсуждать.

Читайте такжеЛяшко назвал коммунистов "продажными шлюхами" (видео)Депутат добавил, что те, кто приходит к власти, должны показывать, что именно они хотят сделать при власти.

По словам Симоненко, пока что «говорить о конструктиве сложно».