Коммунисты обещают прийти на инаугурацию Порошенко
12:38, 06 июня 2014Политика
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Депутаты от Коммунистической партии Украины будут присутствовать завтра в парламенте на церемонии инаугурации Петра Порошенко, избранного президентом Украины.
КПУ примет участие в инаугурации / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции КПУ Петр Симоненко сказал в комментарии журналистам.
“Фракция приняла решение: мы будем принимать участие в инаугурации”, - сказал он.
Относительно сотрудничества с новой властью Симоненко отметил, что не видит ни одной программы, которую можно было бы обсуждать.
Читайте такжеЛяшко назвал коммунистов "продажными шлюхами" (видео)Депутат добавил, что те, кто приходит к власти, должны показывать, что именно они хотят сделать при власти.
По словам Симоненко, пока что «говорить о конструктиве сложно».
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