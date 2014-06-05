Встреча Путина и Кэмерона началась без рукопожатия - СМИ

Встреча Путина и Кэмерона проходит в павильоне для официальных лиц и делегаций парижского аэропорта имени Шарля де Голля. Трудно предугадать, как пройдет встреча, она началась без традиционного рукопожатия, сообщает РИА «Новости».Читайте такжеПремьер Великобритании: следующий месяц для РФ будет решающим

Как сообщил ранее в четверг британский премьер, он намерен заявить о ряде условий, необходимых для нормализации отношений с РФ, в том числе настоять на признании Петра Порошенко избранным президентом Украины и на прекращении поддержки ополченцев на востоке страны.