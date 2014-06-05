СМИ: В сторону Амвросиевки движутся сотни боевиков, БТРы и около 10 КамАЗов

В сторону Амвросиевки едут несколько сотен боевиков, несколько БТРов и около 10 КамАЗов, а также в Снежное пару часов назад зашли 5 КамАЗов с чеченцами.

По информации "Новости Донбасса" боевики ДНР движутся со стороны Донецка, Шахтерска и Тореза.

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Напомним, сегодня утром местные жители сообщали о том, что возле города появились украинские военные.

Появилась информация, что возле пгт. Новый свет на Старобешевской трассе террористы при пособничестве местных жителей строят блокпост, укрепляя его шлакоблоками.