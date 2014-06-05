СМИ: В сторону Амвросиевки движутся сотни боевиков, БТРы и около 10 КамАЗов
15:24, 05 июня 2014Политика
2 0
Террористы стягивают своих боевиков к Амвросиевке.
Вооруженные террористы на грузовике / REUTERS
В сторону Амвросиевки едут несколько сотен боевиков, несколько БТРов и около 10 КамАЗов, а также в Снежное пару часов назад зашли 5 КамАЗов с чеченцами.
По информации "Новости Донбасса" боевики ДНР движутся со стороны Донецка, Шахтерска и Тореза.
Читайте такжеНа Донетчине силы АТО уничтожили микроавтобус, из которого боевики обстреливали военных
Напомним, сегодня утром местные жители сообщали о том, что возле города появились украинские военные.
Появилась информация, что возле пгт. Новый свет на Старобешевской трассе террористы при пособничестве местных жителей строят блокпост, укрепляя его шлакоблоками.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter