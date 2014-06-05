В АП рассказали о проведенной работе по модернизации украинской армии

14:55, 05 июня 2014
Политика
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Временно исполняющий обязанности главы Администрации президента Сергей Пашинский отметил, что украинские военные с каждым днем действуют все эффективнее.

Фото: Андрій Парубій / facebook.com

Нынешней украинской власти удалось восстановить боевой дух в армии и других силовых ведомствах. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пашинский заявил во время сегодняшнего брифинге в Киеве, рассказывая о том, что удалось сделать Администрации президента за 100 дней пребывания новой команды на должностях. 

Он отметил, что Администрация Президента практически была не Администрацией Президента, а штабом верховного главнокомандующего армии. 

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По словам Пашинского, в апреле, в начале событий в Славянске украинская сторона могла выставить против террористов лишь 400 человек. Сейчас власти удалось не только восстановить боевой дух в армии и других силовых ведомствах, но и создать такое эффективное подразделение как Национальная гвардия.

“За этот период мы с нуля создали Нацгвардию, и лучший индикатор нашей эффективности - это российское телевидение, которое требует роспуска Нацгвардии, а это свидетельствует, что она эффективна”, - сказал он.

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Пашинский добавил, что украинские военные с каждым днем действуют все эффективнее, и сегодня соотношение потерь украинских военных и террористов идет один к трем, и это учитывая трагические события под Волновахой и сбитый украинский вертолет.

Он заметил, что сегодня работа по модернизации украинской армии продолжается, в частности, на предприятиях ВПК размещаются новые заказы на военную технику, модернизацию военной авиации.

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“Я уверен, что нам есть что передать новому президенту”, - сказал Пашинский, выразив убеждение, что новый президент успешно завершит работу по модернизации Вооруженных сил.

Со своей стороны, он пообещал помощь нынешней команды новоизбранному президенту.

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