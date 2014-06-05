На Донетчине силы АТО уничтожили микроавтобус, из которого боевики обстреливали военных

На севере Донецкой области в среду был уничтожен микроавтобус, из которого была обстреляна колонна военной техники.

Об этом "Украинской правде" рассказал руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

"Вчера двигалась колонна украинской военной техники на севере Донецкой области. Из "зеленки" из укрытия подло по ним начали стрелять террористы", - рассказал он.

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"Их автомобиль, из которого они вели огонь, был развернут в сторону от дороги, т.е. они были готовы произвести налет, обстрелять колонну и потом быстро на этом автомобиле скрыться", - добавил Селезнев.

"Наша колонна с ходу вступила в бой, огнем автоматического оружия бандиты были рассеяны, их транспортное средство было уничтожено", - добавил он.