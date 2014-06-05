Медведев "купился" на вранье о беженцах из Украины в Ростовской области

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев называет «враньем» информацию об отсутствии «тысяч беженцев» из Украины в приграничные области России и хочет оказать этим регионам поддержку.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на заседании правительства России.

«У нас целый ряд регионов, которые граничат с Украиной, находятся в тяжелой ситуации, в частности, Ростовская область. В Ростовскую область и отчасти в другие регионы устремился поток людей, в основном это дети и их сопровождающие, число их измеряется тысячами», - сказал Медведев.

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По его словам, количество прибывших растет на 3 тыс. человек в день.

Он заявил, что разница между теми, кто въезжает и въезжает в РФ со стороны Украины, - порядка 5 тыс. человек в день, и «такого никогда не было».

«Не все из них, конечно, обращаются за статусом беженцев. Раньше это были единицы, но сейчас количество обратившихся – 4 тыс. человек. Это беспрецедентная ситуация», - сказал Медведев.

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«Украинские власти не видят гуманитарных проблем, говорят об отсутствии беженцев. Это вранье, конечно. Грустно все это слышать, а так называемая «семерка» рассуждает об умеренных действиях украинской армии против собственного народа», - сказал он.

Медведев поручил оказать поддержку приграничным регионам России.

Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины заявила, что на границе с Россией ни один гражданин Украины не изъявил желание получить статус беженца в РФ.

В сообщении говорится, что российские средства массовой информации распространяют информацию о тысячах беженцев из юго-восточной Украины, которых приняла Ростовская область за прошедшие сутки и количество которых растет с каждым днем. При этом СМИ ссылаются на информацию, распространенную уполномоченным по правам детей при президенте РФ Астаховым.

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ГПСУ отмечает, что за прошедшие сутки границу с Россией на выезд из Украины пересекли 11 тыс. 417 граждан Украины. К примеру, 2 июня это число составило 11 тыс. 151 гражданин Украины, а накануне выходных - 30 мая – 15 тыс. 380 украинцев. Почти такое же количество граждан Украины ежедневно пересекает украинско-российскую границу на въезд в Украину.

В пресс-службе губернатора Ростовской области сообщили, что в области для «тысяч беженцев» из Украины готовят палаточный лагерь на 150 человек. «Губернатор Василий Голубев распорядился о развертывании в случае необходимости силами департамента по чрезвычайным ситуациям региона трёх палаточных лагерей, в которых смогут разместиться 150 человек», - говорится в сообщении.