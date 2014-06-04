BBC: Турчинов объявил о частичном закрытии границы с Россией

19:32, 04 июня 2014
Политика
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Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов заявил о начале перекрытия восточной границы Украины, в частности, в центральной части Луганской и на юге Донецкой областей.

пограничники граница / Фото УНИАН

Как передает Украинская служба BBC, об этом Турчинов заявил сегодня журналистам на блокпосту на въезде в Славянск.

"Я убежден, что локализация террористов будет значительно ускорена", - объяснил он необходимость такого шага.

Турчинов отметил, что после перекрытия границы исчезнет возможность поставок оружия и боевиков на территорию Украины.

На прошлой неделе председатель Госпогранслужбы Николай Литвин заявлял о намерениях существенно усилить государственную границу, но о полном ее закрытии границы не говорилось.

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