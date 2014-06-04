BBC: Турчинов объявил о частичном закрытии границы с Россией

Как передает Украинская служба BBC, об этом Турчинов заявил сегодня журналистам на блокпосту на въезде в Славянск.

"Я убежден, что локализация террористов будет значительно ускорена", - объяснил он необходимость такого шага.

Турчинов отметил, что после перекрытия границы исчезнет возможность поставок оружия и боевиков на территорию Украины.

На прошлой неделе председатель Госпогранслужбы Николай Литвин заявлял о намерениях существенно усилить государственную границу, но о полном ее закрытии границы не говорилось.