Порошенко предлагает провести внеочередные местные выборы

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом новоизбранный глава государства заявил сегодня на конференции в Варшаве, заметив, что это одно из предложений его плана по урегулированию ситуации, который он презентует в день своей инаугурации 7 июня.

Порошенко отметил, что этот план, среди прочего, также предусматривает проведение децентрализации власти "по польскому образцу" и амнистию людей, которые не совершили уголовных преступлений.

Он отказался предоставить больше деталей до инаугурации.

Победитель президентских выборов также сказал, что введение чрезвычайного положения на Донбассе будет зависеть от того, найдет ли его план поддержку.

"Если все эти предложения будут приняты и мы сможем начать диалог, я думаю, что мы имеем уникальный шанс (на урегулирование ситуации - УНИАН), если нет, то Украина должна защищать себя", - сказал он.

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Порошенко также отметил, что украинская власть несет ответственность за безопасность своих граждан и должна их защищать в условиях, когда их терроризируют "бандиты и террористы".

"Это наша ответственность защищать гражданское население, принести мир и будем использовать каждую возможность для этого", - сказал он.

Порошенко также заметил, что не видит оснований для того, чтобы военная помощь Америки, которая предоставит украинским военным бронежилеты и приборы ночного видения, могла дополнительно спровоцировать Россию на какие-то действия.

"Не могу представить, что еще может сделать Россия", - сказал он, отметив, что сейчас есть многочисленные доказательства того, что РФ поддерживает сепаратистов на востоке Украины, в том числе, вооружением и военными.