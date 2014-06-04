Обама назвал избрание Порошенко президентом мудрым выбором народа Украины

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он заявил сегодня после около часовой встречи с Порошенко в Варшаве.

"Украинский народ сделал мудрый выбор, избрав того, кто сможет провести их в сложный период. США будут поддерживать устремления украинского народа не только в ближайшие дни или недели, но и годы", - заявил Обама.

Он также отметил, что результаты внеочередных президентских выборов 25 мая продемонстрировали стремление большинства граждан Украины стать частью Западного мира.

"Выборы Петра Порошенко президентом засвидетельствовали, что украинцы отвергли насилие, коррупцию и хотят самостоятельно определять свое будущее: тяжело работать, заниматься самообразованием, чтобы достичь успеха" - сказал Обама, отметив, что новоизбранный президент олицетворяет эти устремления.

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Президент США сообщил, что во время разговора с Порошенко обсудил планы по мирному урегулированию ситуации в Украине, вопросы энергетической безопасности, в частности, уменьшение зависимости от поставок газа из Российской Федерации, создания прозрачной системы государственного управления и экономического развития Украины.

Обама отметил, что был "сильно поражен" виденьем Порошенко, как нужно развивать украинскую экономику, обратив внимание на то, что он имеет за плечами многолетний опыт работы в бизнесе.

Обама также назвал очень важной поддержку Западным миром нового президента Украины с тем, чтобы добиться от Российской Федерации прекратить поддерживать сепаратистов в восточных регионах страны.

В свою очередь Порошенко поблагодарил Обаму и американский народ за поддержку Украины, отметив особо неприятие Западом агрессии России против украинцев и незаконное присоединение Крыма.

"Хочу поблагодарить за поддержку США украинских инициатив в энергетической сфере, очень доволен нашим сотрудничеством в сфере противодействия коррупции, что очень важно для нас. Мы благодарим за демонстрацию солидарности с Украиной", - сказал победитель президентских выборов, который официально вступит в эту должность 7 июня.

Как сообщал УНИАН, Порошенко 3-4 находится с визитом в Польше, где принимает участие в праздновании 25-й годовщины первых частично свободных выборов в польский парламент, которые стали переломным моментом для свержения коммунистического режима в стране и начала рыночных и демократических реформ.