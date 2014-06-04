В Донецке боевики начали проверять паспорта на вокзале и в общежитиях - СМИ

В Донецке боевики проверяют паспорта на вокзале и задерживают людей с западно-украинской пропиской.

Об этом «ОстроВу» сообщили в сообществе «Донбасс-SOS».

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Также, по информации другого источника, представители "ДНР" ходят по донецким общежитиям и требуют списки студентов из Западной Украины.

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В «Донбасс-SOS» сообщили, что в Донецке уже задержана группа строителей из Западной Украины, судьба которых неизвестна.