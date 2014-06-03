В Донецке террористы бросили в окно райсуда "коктейль Молотова"

Вчера в 5.00 от МЧС в милицию поступило сообщение о пожаре в помещении Куйбышевского районного суда, в ходе которого частично поврежден один из кабинетов, сообщается на сайте ГУМВД Украины в Донецкой области.

В ходе проверки правоохранителями было установлено, что неизвестный бросил в окно бутылку с горючим веществом, из-за чего произошло возгорание.

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Следственным отделом Куйбышевского РО открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.