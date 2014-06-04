Командование "Донбасса" и "Азова" срочно вылетело в Изюм

Командование батальонов "Донбасс" и "Азов" срочно вылетело в город Изюм, Харьковськой области,

Об этом сообщает пресс-служба батальона "Донбасс" на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, они вылетели на Харьковщину "с целью дальнейшего планирования и координации совместных действий, а также, тестирования новой техники, в том числе БТР".

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"Напомним, что батальон "Азов" с первого дня тесно сотрудничал с "Донбассом". Несмотря на то, что оба подразделения создавались как добровольческие батальоны, которые в начале своей деятельности не имели ни надлежащего вооружения, ни обустройства, в настоящее время являются наиболее боеспособными и активными", - отмечает пресс-служба.

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"Батальон "Азов" держит оборону юга, "Донбасс" проходит переподготовку и отправляется на защиту востока Донетчины", - говорится в сообщении.