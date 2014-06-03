“Урядовий кур`єр” и “Голос України” объявили Порошенко президентом

В газетах “Урядовий кур`єр” и “Голос України” опубликованы официальные результаты внеочередных выборов президента Украины.

Избранным президентом Украины стал народный депутат Петр Порошенко, который получил 54,7% голосов избирателей на внеочередных выборах 25 мая.

Такие официальные результаты внеочередных выборов, утвержденные протоколом Центральной избирательной комиссии, опубликованы в официальных изданиях “Урядовий кур`єр” и “Голос України”

Читайте такжеКоморовский приедет на инаугурацию Порошенко“В соответствии с частью третьей статьи 84 Закона Украины «О выборах президента Украины» по итогам голосования в день внеочередных выборов президента Украины 25 мая 2014 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Порошенко Петр Алексеевич, 1965 года рождения, народный депутат Украины, проживает в городе Киеве, беспартийный, выдвинут путем самовыдвижения, который получил на выборах 9 857 308 голосов избирателей, что составляет 54,70 процента, то есть больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании”, - говорится на сайтах газет.

Как сообщал УНИАН, 2 июня ЦИК, в соответствии с Законом “О выборах президента Украины”, на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования и протокола ЦИК об итогах голосования в пределах заграничного избирательного округа установила результаты внеочередных выборов президента Украины 25 мая, подписав соответствующий протокол.