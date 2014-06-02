В сети появилось видео, как снайпер попал в голову боевику в Луганске

В сети появилось видео, на котором видно, как одному из террористов в Луганскеснайпер "сносит" голову.

Видео снято сегодня во время штурма главной базы Луганского погранотряда.

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На нем зафиксирован именно тот момент, когда один из боевиков получает огнестрельное ранение - пуля попадает ему в голову, когда тот смотрит в оптический прицел, отмечает "Новое время".