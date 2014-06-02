МИД обеспокоен заявлениями Кадырова и выражает категорический протест против политики Кремля

В связи с учащением случаев проникновения в Украину вооруженных боевиков с территории РФ, а также активизацией их террористической деятельности в Донецкой и Луганской областях, что представляет угрозу жизни и безопасности граждан Украины, МИД Украины в очередной раз выражает категорический протест против политики Кремля, направленной на военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины относительно поддержки Россией террористической деятельности в Донецкой и Луганской областях, переданном УНИАН.

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Особую обеспокоенность МИД Украины вызывают заявления отдельных официальных представителей РФ, в частности Рамзана Кадырова, которые подтверждают намерения продолжать практику усиления рядов террористов соответствующими российскими спецподразделениями.

Как отмечает дипломатическое ведомство, боевики из этих организаций совершают акты убийства, пыток и других видов нечеловеческого обращения с гражданским украинским населением, захватывают и разрушают объекты инфраструктуры, занимаются мародерством и грабежом. «Оказывая им помощь, российская сторона нарушает обязательства, взятые на себя согласно целому комплексу международных договорно-правовых инструментов в сфере предотвращения и противодействия международному терроризму, в частности, положения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года, Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма от 16 мая 2005 года. Такая политика также противоречит провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН в ее декларациях от 24 октября 1970 года (2625 (XXV) и от 9 декабря 1994 года (49/60) и подтвержденному Советом Безопасности ООН в ее резолюции 1189 (1998) от 13 августа 1998 года принципа, согласно которому каждое государство-член ООН обязано воздерживаться от организации, подстрекательства, предоставления помощи или участия в террористических актах в другом государстве или от попустительства организационной деятельности в пределах своей территории, направленной на совершение таких актов», - отмечает МИД.

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Кроме того, направление на территорию Украины с территории Российской Федерации хорошо подготовленных и вооруженных российских наемников не может быть квалифицировано иначе как экспорт терроризма на территорию Украины, отмечают в дипломатическом ведомстве. В совокупности с демонстративным проведением маневров Вооруженных Сил Российской Федерации вблизи украинско-российской государственной границы, периодическим нарушением воздушного пространства Украины российскими самолетами, минированием территории Украины противопехотными и противотанковыми минами вдоль линии нахождения оккупационных российских войск в Автономной Республике Крым, они представляют сознательное и грубое нарушение принципов запрещения применения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела и уважения к территориальному суверенитету, установленных Уставом ООН.

«Требуем от Российской Федерации безотлагательно прекратить организацию террористической деятельности, подстрекательства и предоставления любой помощи террористическим организациям, которые действуют в восточных областях Украины, в том числе практику засылки российских вооруженных диверсионных групп на территорию Украины», - говорится в комментарии МИД Украины.

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Надлежащее сотрудничество российской стороны в рамках существующих договорно-правовых инструментов и механизмов безопасности позволило бы сохранить жизнь как значительному количеству граждан Российской Федерации, которые незаконно находятся на территории Украины и принимают участие в террористической деятельности, так и украинским правоохранителям, подчеркивают в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.