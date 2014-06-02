Боевики вывезли в неизвестном направлении главредов газет "Донбасс" и "Вечерний Донецк" - СМИ

Главных редакторов "Вечернего Донецка" и "Донбасса", а также одного из заместителей вывезли из здания, где расположены редакции, в неизвестном направлении. Об этом "ОстроВу" стало известно из собственных источников.

"Вошедшие в здание неизвестные в камуфляже с автоматическим оружием взяли в заложники, после чего вывезли в неизвестном направлении главного редактора "Донбасса" Александра Брижа, его зама Андрея Кривцуна и главного редактора "Вечернего Донецка" Леонида Лапу", - рассказал собеседник агентства.

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Как сообщалось ранее, вооруженные люди в камуфляже находятся в редакциях газет "Донбасс" и "Вечерний Донецк" в Донецке. "Приехал автобус с вооруженными людьми. С ними человек с пулеметом. Зашли в редакцию, вывели нашего редактора. Сейчас эти люди находятся у нас в кабинетах", - сказал один из сотрудников "Донбасса".

По словам другого источника, среди захватчиков много людей неславянской наружности.

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Вооруженные боевики заявили, что берут издательство "Донетчина", где печатаются такие газеты как "Донбасс", "Вечерний Донецк", "Аргументы недели", "под охрану", сообщают "Новости Донбасса"

В то время, когда они находились в здании, в нее нельзя было войти, или выйти, отметили работники издательства.