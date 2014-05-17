Главред газеты Донецкого горсовета возглавила департамент "ДНР"



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Муниципальной газеты.

В сообщении говорится, что «сегодня, 16 мая, на 3-й сессии Верховного Совета Донецкой народной республики был утвержден состав Кабинета министров ДНР».

«Открытие сессии Верховного Совета пришлось немного задержать из-за того, что в сессионном зале, как рассказали в пресс-службе ДНР, неизвестные распылили газ. И все же исполнительная власть была сформирована», - сказано в сообщении.

Далее на сайте газеты опубликован списочный состав Кабинета министров «ДНР» и указано, что Департамент по связям с общественностью возглавила Елена Владимировна Блоха, которая является главным редактором Муниципальной газеты горсовета.

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Как сообщал УНИАН, «Премьер-министром» самопровозглашенной Донецкой народной республики во время заседания так называемого «правительства ДНР» избран гражданин России Александр Бородай, «первым вице-премьером» избран один из лидеров ДНР Андрей Пургин, а «председателем парламента» - Денис Пушилин. Игорь Стрелков – «министр обороны», Владимир Подгорный – «министр экономического развития».

В своей вступительной речи Бородай назвал себя личным другом Стрелкова.