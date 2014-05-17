Главред газеты Донецкого горсовета возглавила департамент "ДНР"
Главный редактор Муниципальной газеты Донецкого городского совета Елена Блоха возглавила один из департаментов самопровозглашенной «Донецкой народной республики».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Муниципальной газеты.
В сообщении говорится, что «сегодня, 16 мая, на 3-й сессии Верховного Совета Донецкой народной республики был утвержден состав Кабинета министров ДНР».
«Открытие сессии Верховного Совета пришлось немного задержать из-за того, что в сессионном зале, как рассказали в пресс-службе ДНР, неизвестные распылили газ. И все же исполнительная власть была сформирована», - сказано в сообщении.
Далее на сайте газеты опубликован списочный состав Кабинета министров «ДНР» и указано, что Департамент по связям с общественностью возглавила Елена Владимировна Блоха, которая является главным редактором Муниципальной газеты горсовета.
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Как сообщал УНИАН, «Премьер-министром» самопровозглашенной Донецкой народной республики во время заседания так называемого «правительства ДНР» избран гражданин России Александр Бородай, «первым вице-премьером» избран один из лидеров ДНР Андрей Пургин, а «председателем парламента» - Денис Пушилин. Игорь Стрелков – «министр обороны», Владимир Подгорный – «министр экономического развития».
В своей вступительной речи Бородай назвал себя личным другом Стрелкова.