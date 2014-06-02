Тымчук опровергает информацию, что "авиация рассеяла боевиков" под Луганском

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

По данным группы, в ходе штурма террористами Луганского погранотряда уже уничтожено 5 боевиков, 8 ранены.

Со стороны украинских пограничников 7 раненых, 3 из них тяжело, пишет Тымчук.

Ранее руководитель группы информирования об АТО Владислав Селезнев заявил, что пограничникам "на помощь силами АТО была направлена авиация, которая выполнила боевую задачу и рассеяла террористов".

Жителей Луганска городские власти призвали не покидать свои дома.