Тымчук опровергает информацию, что "авиация рассеяла боевиков" под Луганском
10:50, 02 июня 2014Политика
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Информация о том, что авиация АТО "рассеяла террористов", не подтверждается.
Авиация не смогла атаковать террористов - Тымчук / colonelcassad.livejournal.com
Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.
По данным группы, в ходе штурма террористами Луганского погранотряда уже уничтожено 5 боевиков, 8 ранены.
Со стороны украинских пограничников 7 раненых, 3 из них тяжело, пишет Тымчук.
Ранее руководитель группы информирования об АТО Владислав Селезнев заявил, что пограничникам "на помощь силами АТО была направлена авиация, которая выполнила боевую задачу и рассеяла террористов".
Жителей Луганска городские власти призвали не покидать свои дома.
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