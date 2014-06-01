На Луганщине боевики "взяли под охрану" патронный завод

Боевики из самопровозглашенной «Луганской народной республики» взяли под охрану патронный завод. Об этом сообщает ОСО УМВД в Луганской области, передает "ОстроВ".

В дежурную часть Ленинского райотдела милиции (Луганск) поступило сообщение о том, что 31 мая в 05:30 на пост «контрольно-испытательной станции» «Луганского патронного завода» пришли вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную одежду, представились самообороной "ЛНР", и потребовали, чтобы охранник покинул территорию завода.

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После отказа охранника выполнить их требования, они открыли огонь из оружия, и заставили охранника покинуть пост, заявив при этом, что теперь они будут осуществлять охрану территории завода.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.