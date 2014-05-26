Среди задержанных террористов ЛНР оказался настоятель храма Московского патриархата

25 мая группа вооруженных представителей террористической организации «Луганская народная республика», ворвавшись в два избирательных участка, угрожая расправой членам избирательных комиссий, пыталась сорвать выборы.

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В результате вооруженного противостояния боевиков с силами АТО задержаны 13 человек. Среди них - руководитель группы Марецкий, который является активистом так называемого донского казачества, настоятелем одного из местных храмов Московского патриархата, а также сотрудник Джанкойской прокуратуры (самопровозглашенной) Саклаков.