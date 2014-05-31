За последние сутки госпитализированы пять донетчан с огнестрельными ранениями

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области, очередной жертвой стал вчера 47-летний мужчина, который получил сквозное огнестрельное ранение плеча и был доставлен в больницу Куйбышевского района. Проводится проверка.

Читайте такжеВ Донецке обстреляли "скорую": данные о состоянии врачей неизвестны

Сегодня около 08.30 в поселке Октябрьский в результате взрыва снаряда получила осколочные ранения глаза и передней брюшной стенки 53-летняя местная жительница, которая шла на рынок. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Куйбышевского райотдела милиции. Проводится проверка.

В Киевском районе вчера около 10.00 у дворца культуры «Юность» неизвестный из неустановленного оружия ранил предпринимателя и завладел его автомобилем. По предварительным данным, стреляли из травматического оружия. Сотрудниками Киевского райотдела милиции автомобиль потерпевшего был обнаружен в технически исправном состоянии и возвращен владельцу. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В Калининский райотдел милиции сегодня около 02.00 из больницы поступило сообщение об оказании помощи двум молодым людям, 24-х и 29-ти лет, которые были госпитализированы с огнестрельными ранениями в живот. Установлено, что телесные повреждения были ими получены в ходе конфликта с 31-летним жителем Донецка, которого они избили, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы тела и другие травмы, с которыми он госпитализирован в лечебное учреждение. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.