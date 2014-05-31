Боевики в Славянске ночью обстреливали украинские блокпосты из минометов

Боевики не прекращают попыток вырваться из заблокированного силами антитеррористической операции Славянска.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

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"Боевики не прекращают попыток вырваться из заблокированного силами АТО города Славянска. Прошлой ночью блокпосты в пригородах Славянска с украинскими силовиками дважды обстреливались боевиками, в том числе и минометным огнем. Ответным огнем нападавшие рассеяны", - написал он.

На карачун прилетело 10 вертолетов #Славянск - Пусть (@nehay82) 31 мая 2014