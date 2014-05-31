Боевики в Славянске ночью обстреливали украинские блокпосты из минометов

14:32, 31 мая 2014
Политика
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Террористы пытаются покинуть заблокированный силами АТО город.

Військові в Слов'янську дають вдсіч терористам / REUTERS

Боевики не прекращают попыток вырваться из заблокированного силами антитеррористической операции Славянска.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

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"Боевики не прекращают попыток вырваться из заблокированного силами АТО города Славянска. Прошлой ночью блокпосты в пригородах Славянска с украинскими силовиками дважды обстреливались боевиками, в том числе и минометным огнем. Ответным огнем нападавшие рассеяны", - написал он.

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