США призвали освободить представителей ОБСЕ в Украине
03:41, 26 апреля 2014Политика
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США призывают освободить задержанных в Украине представителей миссии ОБСЕ
США призвали освободить представителей ОБСЕ в Украине / zr.ru
Об этом заявила на брифинге представитель госдепартамента Джен Псаки.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями, что неизвестные вооруженные люди похитили группу инспекторов", — цитирует ее слова РИА Новости.
По ее данным, сотрудники ОБСЕ находятся в здании, контролируемом пророссийскими силами. Однако представитель госдепа признала, что знает о происходящем только из сообщений СМИ.
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"Если это правда, мы решительно осуждаем эти действия и призываем к их немедленному освобождению", — заявила она.
По словам Псаки, госдеп считает, что Россия может внести вклад в освобождение задержанных, используя свое влияние.
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