США призвали освободить представителей ОБСЕ в Украине

Об этом заявила на брифинге представитель госдепартамента Джен Псаки.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями, что неизвестные вооруженные люди похитили группу инспекторов", — цитирует ее слова РИА Новости.

По ее данным, сотрудники ОБСЕ находятся в здании, контролируемом пророссийскими силами. Однако представитель госдепа признала, что знает о происходящем только из сообщений СМИ.

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"Если это правда, мы решительно осуждаем эти действия и призываем к их немедленному освобождению", — заявила она.

По словам Псаки, госдеп считает, что Россия может внести вклад в освобождение задержанных, используя свое влияние.