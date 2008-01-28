Семенюк говорит, что Тимошенко не может простить ей своего увольнения в 2005-м

«Вокруг Юлии Владимировны все плохие и все коррупционеры, только почему то ни одно дело до суда не доведено», - сказала Голова ФГИУ, социалистка Валентина Семенюк, отвечая на вопрос: «Как Вы отреагируете на обвинения Юлией Тимошенко в коррупции», сообщает сайт СПУ.

«Поиск вечного врага у Тимошенко наблюдается вокруг всех, а Семенюк она не может простить ее снятия в 2005 году, то что я не выполняла их дурные указания относительно снятия и назначения директоров государственных предприятий. Я все делала в соответствии с законодательством, потому я не удивляюсь подобным заявлениям, ведь когда наступает кризис жанра в сценарии Юлии Тимошенко, ищется любой соответствующий повод. Я думаю, что мы к этому вопросу обязательно вернемся», - прокомментировала В.Семенюк.

По ее словам, «не надо обращать на это внимания, пусть доскажут в судебном порядке коррупционер Семенюк, или нет».