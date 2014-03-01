Портнов опровергает обвинения ГПУ в причастности к убийствам митингующих

"Полностью опровергаю обвинения в свой адрес, озвученные Генеральной прокуратурой. Никогда не имел и не мог иметь отношения к принятию решений, которые привели к гибели людей", - заявляет Портнов, сообщают Українським Новинам.

По его словам, в Администрации он отвечал за разработку и реализацию законов, связанных с судебной системой, реформой уголовной юстиции, прокуратуры и адвокатуры.

Экс-первый замглавы Администрации выразил абсолютную уверенность в фальсификации обвинений в отношении себя.

Напомним, в пятницу Генпрокуратура потребовала от новых глав Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины в течение 10 дней разыскать и задержать 24 лица, причастных к массовым убийствам людей в центре Киева в период с 18 по 22 февраля, среди которых числится и Портнов.

26 февраля исполняющий обязанности президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уволил Портнова с должности первого заместителя главы Администрации президента.