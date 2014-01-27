Захват Минюста: Лукаш угрожает чрезвычайным положением
03:11, 27 января 2014Политика
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Министр юстиции Елена Лукаш будет просить СНБО ввести чрезвычайное положение, если митингующие не освободят здание, возглавляемого ею ведомства.
Елена Лукаш будет просить СНБО ввести чрезвычайное положение, если митингующие не освободят здание Минюста
Об этом она заявила в выступлении на телеканале "Интер".
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"Если в течение получаса протестующие не освободят здание Минюста, то я потребую от СНБО немедленного введения чрезвычайного положения", - заявила она.
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