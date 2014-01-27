Захват Минюста: Лукаш угрожает чрезвычайным положением

Об этом она заявила в выступлении на телеканале "Интер".

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"Если в течение получаса протестующие не освободят здание Минюста, то я потребую от СНБО немедленного введения чрезвычайного положения", - заявила она.