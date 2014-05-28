Совбез ООН сегодня снова обсудит ситуацию в Украине
11:36, 28 мая 2014Политика
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Сегодня состоится первое заседание Совета безопасности ООН после президентских выборов в Украине.
Совбез ООН вновь обсудит ситуацию в Украине / un.org
Совет безопасности ООН проведет сегодня очередное заседание относительно ситуации в Украине.
Как сообщает Радио Свобода, обсуждение начнется в Нью-Йорке в 22.00 по киевскому времени.
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Это будет первое заседание Совета безопасности ООН после досрочных президентских выборов в Украине 25 мая, на которых, по предварительным данным, победил Петр Порошенко.
На минувшей неделе Совет безопасности ООН в закрытом режиме обсуждал кризис в Украине. 21 мая перед дипломатами из 15 стран выступил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, который координирует работу наблюдателей в Украине.
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