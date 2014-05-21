Сегодня Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по Украине
03:44, 21 мая 2014Политика
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СБ ООН в полном составе обсудит письмо постоянного представителя Украины в ООН ко главе Совета от 28 февраля.
СБ ООН вновь будет обсуждать Украину / REUTERS
Заседание будет закрытым, сообщается в программе работы на сайте организации.
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