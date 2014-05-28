Тымчук: в зоне АТО террористы на машинах скорой помощи перевозят боеприпасы

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", террористические группировки, действующие в зоне АТО, активно используют автомобили скорой помощи для перевозки оружия и боеприпасов, а также перевозки боевиков к месту совершения террористических акций.

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«Подобные случаи за последние трое суток были зафиксированы нами в Донецке, Лисичанске, Рубежном и районе Славянска и Краматорска», - сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.