Луганские террористы решили помочь боевикам и "кадыровцам" из Донецка

Об этом заявил российским журналистам в Луганске Валерий Болотов, считающий себя главным террористом Луганской народной республики.

Он пояснил, что в Луганском регионе в настоящее время установилось относительное затишье, сообщает РИА Hoвости.

Читайте такжеМестная милиция отказалась подчиняться "министру" террористической ЛНР - СМИ"Уже отправлены в Донецк и Славянск наши отряды. Не только вооружением помогаем, но и боевиками", — сказал Болотов. "Наши группы пошли туда", — добавил он.

После дневного боя в понедельник в аэропорту Донецка силы боевиков и "кадыровцев" под ударами украинской авиации позорно отступили вглубь города. Отряды Нацгвардии Украины стали продвигаться к центру главного города украинского Донбасса. "Кадыровцы" и террористы преградили им дорогу машинами. Затем началась перестрелка.