На выборах мэра Николаева победил Гранатуров

Как сообщили УНИАН в Николаевской городской избирательной комиссии, протокол с результатами голосования был утвержден вечером 26 мая.

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За Юрия Гранатурова проголосовали 27,69% человек, принявших участие в голосовании (50 тыс. 347) на втором месте - Сергей Исаков с результатом о 22,84% (41 тыс. 516).

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2013 года умер городской голова Николаева Владимир Чайка, который занимал должность мэра почти 13 лет.

Обязанности городского председателя с марта по сентябрь 2013 года исполнял секретарь Николаевского городского совета Владимир Коренюгин. После его смерти 24 сентября новым секретарем горсовета и исполняющим обязанности городского председателя Николаева был избран Юрий Гранатуров, председатель администрации Ленинского района Николаева.