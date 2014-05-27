Рабинович советует Порошенко распустить Раду немедленно

В комментарии Gordonua.com первым шагом нового президента Петра Порошенко он назвал выполнения его обещания о роспуске Верховной Рады.

”Первым шагом нового президента Порошенко должно стать исполнение его обещания о роспуске Верховной Рады. Сделать это нужно именно сейчас, пока у Порошенко есть кредит доверия. Только таким образом можно будет решить проблему назревающего противостояния между парламентом и президентом. На сегодня в парламенте есть силы, которые будут мешать Порошенко в проведении крайне важных реформ», - подчеркнул бизнесмен.

Рабинович утверждает, что у президента есть все основания для роспуска парламента.

Читайте такжеПорошенко выступает за досрочные парламентские выборы в 2014 году«Тем более, что основания для роспуска есть - как вчера сказал Луценко, коалиции нет уже 30 дней. Так что нужен немедленный роспуск, потому что если этого не произойдет - будет плохо», - заверил он.

Рабинович также отметил, что Порошенко придется сесть за стол переговоров, чтобы разрешить кризис в стране.

«Вторым, если не первым шагом является решение проблемы войны. Для этого нужно вести переговоры со всеми разумными людьми. Но именно с разумными, а не с теми, у кого в руках незаконное оружие», - добавил Рабинович.