Керри от имени США поздравил украинцев с историческими выборами

Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства США.

«Соединенные Штаты приветствуют народ Украины и украинское правительство с историческими выборами 25 мая. Украинцы объединились, чтобы выразить свою политическую волю свободно и самостоятельно избирать будущее вместе. Высокая явка посылает четкий сигнал: украинский народ хочет жить в единой, демократической и мирной Украине с интегрированными европейскими институтами», - говорится в заявлении.

«Мы приветствуем сегодняшний предварительный доклад от ОБСЕ и других международных наблюдателей, по мнению которых выборы продемонстрировали ”четкую решимость властей провести то, что было настоящими выборами в соответствии с международными обязательствами и с уважением к основополагающим свободам граждан в подавляющем большинстве страны», - отмечает Керри.

Читайте такжеОбама с нетерпением ждет совместной работы по следующим президентом Украины - заявлениеТакже он отметил, что «международные наблюдатели дали ясно понять, что ситуация с безопасностью и откровенное вооруженное запугивания со стороны сепаратистских групп не позволили некоторым избирателям в двух регионах Украины на Востоке принять участие в голосовании, в то же время голосования в оккупированном Крыму не проводилось. Мы глубоко восхищены отвагой и решимостью тех жителей Донецка и Луганска, благодаря усилиям которых на некоторых участках голосование все же состоялось».

«Мы благодарим Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и многим другим организациям, которые помогли обеспечить работу международной наблюдательной миссии. Успешное проведение выборов в Украине свидетельствует о ее приверженность демократическому процессу», - указано в сообщении.

«Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с народом Украины и ее только что избранным президентом, чтобы закрепить эту победу демократии. Мы поддержим их усилия в строительстве своего будущего в единой, безопасной, независимой и процветающей Украине. Соединенные Штаты уважают суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждают оккупацию и аннексию Крыма Россией, оставаясь нацеленными на сотрудничество с Украиной и другими партнерами для мирного решения этого конфликта», - подчеркивает Госсекретарь США.