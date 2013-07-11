В прокуратуре говорят, что Одаричу грозит от от 3 до 8 лет

Прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт по уголовному производству по обвинению в совершении ряда преступлений экс-мэра Черкасс Сергея Одарича.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, Одарич подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 (грубое нарушение законодательства о труде, злоупотребление служебным положением, неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины, в результате чего городскому бюджету нанесен ущерб на общую сумму почти 900 тыс. грн.

"Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - говорится в сообщении.

По теме: Одарич заявляет, что черкасский губернатор организовал давление на бизнес его жены

Как сообщал УНИАН, 24 апреля депутаты Черкасского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра города Одарича. 40 депутатов из 42 присутствующих поддержали это решение, которое инициировали представители фракции Партии регионов.

10 июня следственным управлением прокуратуры Черкасской области Одаричу было вручено письменное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 УКУ (грубое нарушение законодательства о труде; злоупотребление служебным положением, неисполнение судебного решения).