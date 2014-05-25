Выборы состоялись - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Завершилось время для голосования граждан на выборах президента. Мы можем констатировать, что выборы по всей стране состоялись, и Минюст заявляет о том, что нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, нет”, - сказал министр.

По словам Петренко, “выборы были демократические, честные и прозрачные. Как констатируют наблюдатели и международные организации, это первые выборы, которые прошли без привлечения административного ресурса. Правительство обеспечило проведение выборов как на законодательном уровне, так и в финансовом, и на уровне безопасности. Мы уверены, что у Центральной избирательной комиссии есть все основания для объявления результатов в установленные законом сроки».

Читайте такжеВыборы 2014: длинные очереди и яркие вышивкиПетренко поблагодарил избирателей и работникам избирательных комиссий, сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечили проведение демократических выборов. «Уверен, что ЦИК после обработки соответствующих протоколов окружных избирательных комиссий объявит результаты, и из-за того факта, что эти выборы были проведены на основе законодательства, которое признано Венецианской комиссией и всеми наблюдателями, что эти выборы будут признаны международным сообществом как честные, прозрачные выборы в Украине».

При этом Петренко еще раз подчеркнул, что массовых нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов, «вообще не было зафиксировано». По его словам, информации о нарушениях от иностранных наблюдателей в Минюст не поступало.

«Сейчас закрылись участки, начался подсчет голосов, мы ждем информации о явке и о предварительных результатах в сроки, определенные законом», - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, данные Национального телевизионного экзит-пола, который провела компания "TNS в Украине" по заказу четырех телеканалов: ”1+1”, ICTV, ТРК ”Украина” и ”Интер”, свидетельствуют о том, что за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко проголосовали 57,3% избирателей, за Юлию Тимошенко - 12,4%, за Олега Ляшко - 8,7%, за Анатолия Гриценко - 6,0%, за Сергея Тигипко - 4,4% избирателей.

Результаты Национального экзит-пола-2014, который провели фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова, говорят о том, что по состоянию на 18.00 за Порошенко проголосовали 55,9% избирателей, Тимошенко - 12,9%, Ляшко - 8%, Гриценко - 6,3%, Тигипко - 4,7%.