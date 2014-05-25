Порошенко поблагодарил украинцев за поддержку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в своем избирательном штабе после закрытия избирательных участков.

Порошенко отметил, что сегодня можно констатировать, что выборы завершены, и завершены в один тур.

При этом он сослался на данные экзит-полов, которые с небольшим расхождением подтвердили то, что второго тура не будет.

Он поблагодарил украинцев за беспрецедентно высокую явку и за активную позицию.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола - 2014, за Порошенко проголосовали 55,9% избирателей, а по данным Национального телевизионного экзит-пола - 57,3% избирателей.