Порошенко поблагодарил украинцев за поддержку
20:38, 25 мая 2014Политика
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Кандидат в президенты Петр Порошенко поблагодарил украинцев за поддержку.
Порошенко поблагодарил украинцев за поддержку / Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в своем избирательном штабе после закрытия избирательных участков.
Порошенко отметил, что сегодня можно констатировать, что выборы завершены, и завершены в один тур.
При этом он сослался на данные экзит-полов, которые с небольшим расхождением подтвердили то, что второго тура не будет.
Он поблагодарил украинцев за беспрецедентно высокую явку и за активную позицию.
Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола - 2014, за Порошенко проголосовали 55,9% избирателей, а по данным Национального телевизионного экзит-пола - 57,3% избирателей.
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