Представители "ДНР", пикетирующие резиденцию Ахметова, просили об экскурсии - СМИ

Сегодня 25 мая по состоянию на 14:50, разочарованные граждане, пришедшие на пикет резиденции Рината Ахметова в Донецке, расходятся. Они отмечают, что "непонятно зачем их туда привели", так как ни митинга, ни штурма резиденции не было. Об этом пишут Новости Донбасса.

У первого входа в резиденцию Ахметова скопились в основном пожилые люди. Они скандируют: "Экскурсию!". Люди с оружием ведут переговоры о том, чтобы завести присутствующих на пикете "на экскурсию".

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Премьер-министр самопровозглашенной "ДНР" ведет переговоры с Ахметовым чтобы предоставить охрану резиденции, а также, чтобы сам бизнесмен перешел на сторону "ДНР". Об этом объявил один из представителей республики, предварительно побывавший на территории резиденции.

По состоянию на 15:00 он заявил, что для присутствующих будет проведена экскурсия группами по 20- 30 человек. По периметру стоят автоматчики в камуфляже и с георгиевскими ленточками.

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Сам Ринат Ахметов сейчас находится в Киеве.

По состоянию на 15.50 к резиденции "Люкс" прибыли автобусы для митингующих, их развозят.