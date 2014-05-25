Рядом с резиденцией Ахметова в Донецке находятся вооруженные люди

Об этом сообщает "ОстроВ".

Подъезжают еще легковые машины. Из них выходят вооруженные люди в бронежилетах.

Маршрутный автобус маршрута № 17 поставили у входа в качестве баррикады. Никаких действий пришедшие пока не предпринимают.

Напомним, сепаратисты после митинга направились к резиденции Ахметова.