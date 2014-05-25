Рядом с резиденцией Ахметова в Донецке находятся вооруженные люди
14:05, 25 мая 2014Политика
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Несколько десятков человек в масках и с автоматическим оружием подошли к воротам резиденции украинского олигарха Рината Ахметова "Люкс.
У резиденции Ахметова в Донецке находятся вооруженные люди / novanews.com.ua
Об этом сообщает "ОстроВ".
Подъезжают еще легковые машины. Из них выходят вооруженные люди в бронежилетах.
Маршрутный автобус маршрута № 17 поставили у входа в качестве баррикады. Никаких действий пришедшие пока не предпринимают.
Напомним, сепаратисты после митинга направились к резиденции Ахметова.
Фото: Остров
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