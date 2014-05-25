Рядом с резиденцией Ахметова в Донецке находятся вооруженные люди

14:05, 25 мая 2014
Политика
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Несколько десятков человек в масках и с автоматическим оружием подошли к воротам резиденции украинского олигарха Рината Ахметова "Люкс.

Ахметов / novanews.com.ua

Об этом сообщает "ОстроВ". 

Подъезжают еще легковые машины. Из них выходят вооруженные люди в бронежилетах.

Маршрутный автобус маршрута № 17 поставили у входа в качестве баррикады. Никаких действий пришедшие пока не предпринимают. 

Напомним, сепаратисты после митинга направились к резиденции Ахметова.

Фото: Остров

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