Во всех областях граждане Украины выбирают президента

25 мая в Украине проходят внеочередные выборы президента. Кроме этого в Киеве, Одессе, Херсоне, Николаеве, Черновцах, Черкассах и Сумах выбирают городских председателей. Эксперты прогнозируют высокую явку избирателей, но сообщают о проблемах с проведением экзит-полов. А политики надеются, что выборы пройдут в один тур.