Олег Ляшко вместе с соратниками проголосовал на выборах президента

Политик был в прекрасном настроении и много улыбался. "Проголосовал за освобождение Украины от оккупантов, за окончательную победу Майдана, за радикальные изменения в нашей стране, за достойную жизнь для каждой украинской семьи", - написал он на своей странице в соцсети, передает ТСН.