Олег Ляшко вместе с соратниками проголосовал на выборах президента

12:04, 25 мая 2014
Политика
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Кандидат в президенты Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с супругой Роситой и соратниками проголосовал на выборах.

Олег Ляшко голосовал в окружении своих соратников / фото УНИАН

Политик был в прекрасном настроении и много улыбался. "Проголосовал за освобождение Украины от оккупантов, за окончательную победу Майдана, за радикальные изменения в нашей стране, за достойную жизнь для каждой украинской семьи", - написал он на своей странице в соцсети, передает ТСН.

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