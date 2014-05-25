Боевики ДНР продолжают террор против членов избиркомов - КИУ

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины.

В сообщении отметили, что председателю одной участковой комиссии в г. Докучаевске 24 мая угрожали неизвестные - требовали закрыть избирательный участок. При этом террористы обладали подробной личной информацией о главе комиссии, в частности у них был его фактический адрес проживания и перечень телефонных номеров, на которые он часто звонит.

Читайте такжеТеррористы на Донетчине отпустили похищенного главу окружкома, ему угрожалиВ округе №55 были 24 мая совершены нападения на участковые комиссии №141 370 (г. Зугрес) и №141 557 (г. Харцызск) - вооруженные люди разгромили кабинки и урны для голосования, а также похитили документацию.

Существенно усугубилась ситуация в округе №60 – 24 мая боевики «ДНР» захватили окружную комиссию в Марьинке. Был взят в заложники глава ОИК Валентин Поляков, позже террористы его отпустили. Неизвестные угрожали Полякову и требовали прекратить подготовку к выборам.

В Комитете избирателей напомнили, что до сих пор нет никаких вестей от похищенного террористами 22 мая Руслана Кудрявцева, который является председателем окружной комиссии №43 в Донецке. ОИК в день выборов работать не будет.