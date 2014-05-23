В Донецке якобы от имени ОГА рассылается фейк о вводе войск

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

"Важно. Осторожно. Фейк. На коммунальные предприятия Донецка, на большие промышленные предприятия города и в государственные учреждения массово рассылаются ФЕЙКОВЫЕ телефонограммы от ДонОГА. Суть - срочно распускать людей по домам в 16-00. Якобы - из-за ввода войск", - написала она, передает Остров.

Читайте такжеМэр Донецка призвал горожан защищать свои дома, машины и право на мирную жизнь

Донецкая облгосадминистрация также сообщила, что сегодня распространяется информация о якобы введении в Донецке военного положения.

"Облгосадминистрация официально заявляет, что такие данные не соответствуют действительности и являются частью информационной войны против Украины. Просим не поддаваться панике и доверять сообщениям лишь из официальных источников", - говорится в сообщении пресс-службы.