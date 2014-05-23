Колесников: бизнес не позволит превратить Донбасс в Сомали

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".

"Расстрел мирного фермера, который возил продукты для армии, - это счастье для Донбасса? Захват заложников, убийство мирных людей, пытки - это счастье для Донбасса? Захват автобуса с детьми-футболистами "Шахтера" - это счастье для Донбасса? Это уже даже не Северная Корея, это Сомали. Донбасс хотят превратить в Сомали. Такого точно не будет", - сказал он.

Он рассказал, что сейчас большой бизнес региона вместе с представителями среднего и малого разрабатывает систему коллективной безопасности для региона. "Бизнес Донбасса - от большого до малого - в состоянии построить при помощи правоохранительных органов систему коллективной безопасности для жителей нашего региона", - сказал Колесников.

Нардеп уверен, что Донбасс может добиться успеха только в составе единой Украины.

"20 лет ушло на восстановление экономики Донбасса, ради того, чтобы сегодня самозванцы, бывшие Деды Морозы, сотрудники МММ, которые грабили миллионы украинцев и россиян, или уволенные спившиеся политтехнологи - они строили счастье Донбасса? Мы можем добиться успеха только в составе единой страны", - сказал Колесников.