В КПУ уверяют, что Калетник покидает фракцию не по идейным соображениям

Заявление народного депутата Украины Оксаны Калетник о выходе из фракции Компартии в Верховной Раде обусловлено личными обстоятельствами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

“Уверены, что уже скоро наступит то время, когда правду об истинных причинах решения Оксаны Калетник о выходе из фракции Компартии узнают и ее избиратели, и весь народ Украины”, - сказано в сообщении.

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При этом напоминается, что Калетник беспартийная и “была избрана народным депутатом как самовыдвиженец по мажоритарному округу в Винницкой области, и по собственной инициативе вошла во фракцию коммунистов”.

Как сообщал УНИАН, 21 мая депутат Оксана Калетник заявила о выходе из фракции Коммунистической партии Украины.

В заявлении Калетник, переданном УНИАН, сказано: “Я считаю, что в это сложное для страны время партия должна была бы занимать не аморфную позицию, а самоочиститься от функционеров, которые потеряли энергию к победе, и до сих пор по большей части стремятся инертно наблюдать за происходящим, а не действовать, чтобы изменить ситуацию. От тех партийцев, которым не нужна реальная борьба, достаточно лишь ее имитации».

По словам Калетник, «еще одним шагом могло бы стать обновление партии и ее сторонников путем привлечения молодежи, представителей среднего и малого бизнеса, которые стремятся построить сильную и успешную Украину». «Но для таких людей, - отмечает депутат, - очень важна идеологическая платформа, базирующаяся на сильном государстве, которое не только развивает инфраструктуру, но и обеспечивает равные возможности и социальные лифты, при которых потенциал каждого человека был бы раскрыт и работал через благо общественное на благо личное. Ведь богатство страны - не природные ресурсы, не нефтяные скважины, а люди, которые, используя свой потенциал, черпают все лучше извне, готовы учиться у всего мира, чтобы вкладывать полученные знания в построение своей страны. Именно такие люди будут писать сценарий развития Украины».

При этом Калетник заметила, что не имеет сомнений в «целостности и эффективности коммунистической идеологии, в основе которой заложена марксистская экономическая теория».

«Если взглянуть на опыт успешных стран, таких, например, как Китай, которые научились эффективно использовать эту теорию, не отрицая при этом право частной собственности, можно с легкостью найти безоговорочное подтверждение ее действенности. И она могла бы стать основой для развития нашей страны, которая имеет невероятный экспортный потенциал. К сожалению, коммунистическая идеология воспринимается в нашем обществе сквозь призму определенных стереотипов, которые мешают людям ее объективно оценивать», - отметила Калетник.

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Она выразила убеждение, что «мы сможем достичь реальных успехов и действительно сделать нашу страну процветающей, если политика будет инструментом, который не вызывает отторжения в обществе, а является основой для построения взаимоотношений между людьми».

Также Калетник отметила, что планирует продолжать свою политическую деятельность.