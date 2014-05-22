ГПУ направила в суд дело об издевательстве силовиков над активистом Майдана Гаврилюком

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, ведомством завершено досудебное расследование в уголовных производствах в отношении двух военнослужащих внутренних войск МВД Украины, которое во время охраны общественного порядка в Киеве 22 января 2014 года превысили свои полномочия, совершив насилие, в результате чего были нарушены охраняемые законом права и интересы гражданина Гаврилюка, которые предусмотрены и гарантированы Конституцией Украины, а также другими подзаконными нормативными актами.

Указанные противоправные действия органом досудебного расследования квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или должностных полномочий).Читайте такжеОпубликовано новое видео издевательств "Беркута" над раздетым на морозе активистом

В связи с тем, что один из подозреваемых искренне раскаялся в своих действиях, обвинительный акт направлен в суд вместе с соглашением о его примирении с потерпевшим. Производство в отношении другого военнослужащего направлено в суд с обвинительным актом при наличии ряда смягчающих обстоятельств.

Исследуется причастность других правоохранителей к совершению указанного уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, 23 января 2014 года средства массовой информации обнародовали видео об издевательстве правоохранителей над активистом Майдана Гаврилюком на ул. Грушевского.

На видео силовики насмехались и принуждали фотографироваться на морозе обнаженного избитого мужчину. В конце видео он садится в автозак, а кто-то из правоохранителей дает ему пинок.

27 января было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или должностных полномочий), которое внесено в ЕРДР.

Тогда же МВД Украины извинилось за недопустимые действия людей в милицейской форме, которые фигурируют в видео.