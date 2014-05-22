Боевики в Славянске четвертый день держат в плену начальника милиции

Милиция по последнего отказывалась принимать заявление от супруги о его пропаже. Об этом "ОстроВу" рассказала сама супруга Виктория Лябина.

"Его взяли в плен 18 мая вооруженные люди без объяснения причин. И с тех пор удерживают в здании захваченного Славянского горотдела СБУ. Со мной никто из них не связывался, не предлагал выкуп или не выдвигал условий освобождения мужа", - рассказала она.

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При этом, по словам В.Лябиной, только после звонков в ГУ УМВД Украины в Донецкой области она выяснила, что ее заявление о пропаже мужа официально так и не было зарегистрировано Славянским городелом милиции и дежурный ежедневно сообщал в областное управление МВД о присутствии мужа на работе, таким образом розыскные мероприятия сотрудниками Славянского ГО УМВД не проводились. Сообщение о пропаже Давиденко А.А. было принято и зарегистрировано 21.05.2014 г. в ГУ УМВД Украины в Донецкой области в телефонном режиме. Также на горячую линию МВД Украины был сделан звонок с данным сообщением, где ответили, что будут разбираться.

"Только после того, как я позвонила в Киев, на "горячую линию", после того, как информация попала в СМИ, есть какая-то надежда, что этим делом начнут заниматься. И, вроде бы, информация прошла по реестру. До этого дежурный ежедневно сообщал мне, что муж на работе, принимает корреспонденцию", - говорит В.Лябина.